Milan, interesse per Denis Bouanga del Saint-Etienne

Dopo la convincente vittoria di ieri sera per 4-1 contro il Monza in virtù delle reti di Calabria e dei giovanissimi Maldini III, Kalulu e Colombo, il Milan continua a progettare la sua campagna acquisti in attesa di formalizzare l’acquisto di Tonali magistralmente “scippato” all’Inter. L’ultimo nome di cui si parla è quello di Denis Bouanga, ala del Saint-Etienne che ha messo a segno ben 12 reti la scorsa stagione.

L’esterno del Gabon è un classe 1994 che vanta già più di cinquanta goal tra i professionisti e ha gli occhi di molte squadre addosso, tra cui Milan, Atalanta e Roma. La valutazione del club francese è appetibile: il Saint-Etienne lo lascerebbe partire anche per una decina di milioni di euro nonostante il suo contratto scadrà a giugno 2013.

Tra le caratteristiche che lo rendono così ambito c’è la sua capacità di ricoprire vari ruoli dell’attacco: può giocare con esterno nel 4-3-3 oppure come ala in qualsiasi altro modulo come il 4-2-3-1.

Il ventiseienne è passato dalle giovanili del Maine per poi passare al Le Mans. In Ligue 1 ha vestito le maglie del Lorient, Strasburgo, Tours e Nimes per un totale di 175 gettoni nel Massimo campionato francese.

Le squadre italiane hanno segnato il suo nome sui loro taccuini e proveranno a prenderlo visto che il suo prezzo è abbordabile e che è nel pieno della sua maturità.