Milan, interesse per Osimhen: “Pioli ha bisogno di un centravanti di alto livello”

Il Milan ha concluso questo campionato in grande stile vincendo dopo undici anni il tanto agognato scudetto. Il club rossonero per la prossima stagione sta puntando Victor Osimhen, attaccante del Napoli.

Nel mirino del Milan

Come si apprende da La Repubblica, il club avrebbe puntato il centravanti del Napoli: “Preso Origi a parametro zero per la panchina, Pioli ha bisogno di un centravanti di alto livello che si alterni con l’esperto Giroud. In attesa che Ibra sciolga la riserva sul suo futuro, Maldini sonda il mercato e segue con grande interesse la situazione di Osimhen in casa Napoli“.

Continua il quotidiano: “Se il goleador nigeriano dovesse essere ceduto – dello United finora l’offerta più importante, ma il nuovo tecnico ten Hag lo considera un’alternativa a Kane, suo primo obiettivo – per fare cassa, il Milan una proposta la presenterebbe.

Meno complicato arrivare ad Haller dell’Ajax. Smentito invece l’interesse per Scamacca. Di sicuro il Milan parteciperà alla giostra dei numeri 9, grande attrazione del calciomercato 2022. Farlo con lo scudetto sul petto sarà ancora più divertente”. Non ci resta che attendere la sessione estiva del calciomercato.