Milan, Lampard deciso su Tomori: “Va via ma solo in prestito”

Siamo in piena sessione invernale di calciomercato, e le squadre stanno cercando di concludere nel più breve tempo possibile tutte le trattative in grado di assicurare un apporto qualitativo alla rosa, in vista della seconda parte del campionato.

Già giorni fa parlammo di alcune voci che davano il Milan molto interessato a Fikayo Tomori, 23enne del Chelsea, che non sembrava più rientrare nei piani del rinomato club londinese e potrebbe fare al caso della retroguardia rossonera.

Il giocatore ha collezionato un totale di 5 partite disputate fino ad ora, ed è chiaramente uno di quei professionisti che sono già stati collegati ad altre squadre, o comunque inseriti nella lista delle più che possibili partenze.

Ebbene l’allenatore del Chelsea, Frank Lampard, si è espresso di recente proprio in merito alla questione: “Il futuro di Tomori è sicuramente al Chelsea, vedremo se mandarlo in prestito“, ha esordito l’inglese.

“Me l’ero portato al Derby e quell’anno è stato il miglior giocatore in Championship, secondo me. Quindi per quanto mi riguarda il suo futuro è in questa squadra, ma forse potrebbe essergli utile andar via per un po’ per fare esperienza e migliorare”.