Milan, Maldini in azione sugli ultimi colpi: per la retroguardia c’è Lisandro Martinez

Il Milan, che ha subito una grave battuta d’arresto contro l’Atalanta in Serie A, continua a studiare opzioni per potenziare la rosa di titolari in questo gennaio di calciomercato. Ma il tempo stringe, e dunque Massara e Maldini dovranno darsi una mossa se non vorranno rimandare il tutto alla prossima estate.

Pioli necessita di vari innesti, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia, e il nome che viene dalla Spagna sarebbe attualmente quello di Lisandro Martinez, difensore classe ’98 dell’Ajax di Amsterdam.

Il club rossonero, infatti, sarebbe già a posto per quanto riguarda il reparto offensivo, avendo messo a punto il suo attacco con l’arrivo a costo zero di Mario Mandzukic (34 anni e svincolato).

Ebbene dopo lo sbarco di Fikayo Tomori (23 anni) in rossonero in prestito dal Chelsea, il prossimo obiettivo sulla lista sarebbe proprio l’argentino della squadra olandese; un polivalente calciatore che è già stato collegato anche ad altre potenze europee, come il Paris Saint-Germain e il Barcelona.

Essendo il valore approssimativo del giocatore stimato intorno ai 30 milioni, in caso di impossibilità di concretizzare l’operazione nel corso di quest’inverno, il club di San Siro proverebbe nuovamente nella prossima sessione estiva di calciomercato.