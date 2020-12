Milan, Maldini su Luis Alberto: già cominciata la trattativa con la Lazio

Continuano i sondaggi da parte della dirigenza rossonera capitanata da Maldini che, se vuole che la sua squadra resti competitiva come ora per tutto il resto della stagione (e non solo), dovrà programmarsi già i prossimi innesti.

Uno di questi potrebbe essere Luis Alberto. Il centrocampista potrebbe prendere in considerazione un futuro lontano dalla Lazio e il club rossonero è tra quelli che già hanno voluto prendere informazioni.

Secondo le indiscrezioni Massara e Maldini nelle ultime settimane avrebbero avuto diversi incontri e secondo quanto riportato da La Repubblica, in vista del mercato di gennaio, il Milan sarebbe interessato a mandare a segno il colpaccio.

Per il succitato quotidiano, la trattativa con la Lazio per il giocatore sarebbe già cominciata, proprio per la volontà di accorciare quanto più possibile i tempi in caso di eventuale riuscita.

Secondo fonti vicine al club a spingere ulteriormente per il successo dell’operazione sarebbe il complicato rapporto tra il professionista e Lotito, che appare ormai in rotta dopo le parole sugli stipendi.