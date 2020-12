Milan, Maldini su un top player del Bayern: ma è scontro con Inter e Juve

Il ds rossonero avrebbe individuato il giusto obiettivo per il salto di qualità in vista della qualificazione in Champions

A distanza da otto anni dall’ultima qualificazione in Champions League i tifosi non si aspettano solo la conquista del tricolore, ma anche il ritorno ad altri livelli in Europa che potrebbe portare soddisfazioni assai più elevate.

Ebbene un innesto nel reparto difensivo è oggi quasi un imperativo per una squadra che necessiterebbe di essere completa, e dunque di poter contare sia su nuovi titolari che su riserve di lusso per potersi mantenere al 100% per tutta la stagione.

Dalla Germania sono numerose le voci su un possibile approdo a Milano di Jérôme Boateng, fratello di Kevin-Prince, nonché colonna portante della retroguardia del Bayern Monaco ormai da 10 anni.

Tuttavia per il difensore classe 1988 appare più che improbabile una partenza già per il prossimo gennaio, e dunque Massara e Maldini sono a lavoro per l’operazione che se tutto proseguirà come deve andrà in porto in estate.

Tuttavia il Diavolo dovrà fare i conti con la concorrenza di Inter e Juventus, che monitorano la situazione 32enne già da tempo. A detta dello stesso Boateng, in Serie A, ci sono diversi club che hanno sempre attirato la sua attenzione e nei quali amerebbe terminare la sua carriera.