Milan-Napoli: 14mila biglietti venduti per il match di Champions League

Iniziano a fremere i tifosi di Napoli e Milan in vista del match di Champions League atteso per il 12 Aprile allo stadio San Siro di Milano. I biglietti, in vendita da oggi, hanno già registrato numeri record.

Dalle ore 12:00 del 21 marzo, dunque, sono in vendita i biglietti per la sfida tra Milan e Napoli ma, in questa prima fase, potranno essere acquistati solamente dai possessori della dagli abbonati Serie A 2022/2023 per un massimo di 4 tagliandi mentre dalle 12:00 del 24 marzo la vendita sarà attivata per i possessori della CRN.

Successivamente, si procederà alla vendita libera che sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dei tagliandi. Inoltre, informiamo gli interessati che non sarà possibile richiedere il cambio nominativo in caso di mancata partecipazione.

I NUMERI

Ma passiamo ai numeri. Come anticipato, la vendita ha già registrato numeri record, si parla di circa 14mila biglietti venduti nelle prime tre ore. Sono tantissimi, quindi, i tifosi che vogliono approfittare per vedere questa sfida tutta italiana in una competizione internazionale.