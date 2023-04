Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Brucia perché abbiamo fatto bene, siamo una rosa di qualità”

Al termine della partita contro il Milan, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sconfitta rimediata in un campo difficile come quello di San Siro. Di fronte alla prima domanda del giornalista Prime, il capitano azzurro ha deciso subito di mettere le cose in chiaro: “Venire a San Siro e tirare così tanto, creare così tanto, non è facile. Brucia, perché abbiamo fatto bene“.

“Sicuramente venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile, ma anche con Elmas abbiamo creato tante occasioni. Siamo fiduciosi, non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla pari“.

Di Lorenzo ha infine dichiarato: “Siamo una rosa di qualità, per passare il turno bisogna vincere in casa, speriamo che ci sarà una bella atmosfera, come sempre quest’anno“.