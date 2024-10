Milan – Napoli, i tifosi rossoneri non ci stanno e sui social denunciano: “Il campionato è falso”

Bologna – Milan è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi a causa della tragica situazione che sta affliggendo il popolo dell’Emilia Romagna con le alluvioni che hanno devastato il territorio, lasciando tanti cittadini senza casa.

Tifosi del Milan in rivolta

Tuttavia, i tifosi rossoneri non hanno apprezzato alcune decisioni prese, soprattutto una che riguarda il prossimo match con il Napoli. A parlarne è il Corriere della Sera:

“I tifosi del Milan sono inferociti, dal momento che Theo Hernandez e Reijnders sconteranno la squalifica martedì con il Napoli e sui social gridano al campionato falsato. Il sindaco di Bologna esulta: ‘Scelta di sensibilità verso il nostro territorio'”.

Di Lorenzo in tendenza

Giovanni Di Lorenzo è al centro dell’attenzione su X, non solo per aver segnato il gol che ha deciso la partita tra Napoli e Lecce, ma anche per aver contribuito a far aumentare il vantaggio degli azzurri in classifica.

I tifosi rossoneri, in particolare, hanno animato il dibattito online, sottolineando il mancato cartellino rosso per il difensore, che ha commesso un fallo su Rebic, già ammonito, nel finale della gara al Maradona. L’espulsione avrebbe escluso Di Lorenzo dal big match contro il Milan.