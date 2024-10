Milan-Napoli, le probabili formazioni: Antonio Conte costretto a fare a meno di Stanislav Lobotka

Napoli e Milan scenderanno in campo alle ore 20.45. Molte sorprese nel Milan di Paulo Fonseca, il quale sembra convinto nel mettere in panchina Leao e sfruttarlo negli ultimi trenta minuti per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia azzurra quando inizia a presentarsi un po’ di stanchezza.

Assenza pesante per la SSC Napoli, con Antonio Conte costretto a fare a meno di Stanislav Lobotka. È infatti ufficiale che il centrocampista non sarà nemmeno in panchina con il mister partenopeo che si affiderà quindi, dal primo minuto, a Billy Gilmour.

MILAN-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI: ANTONIO CONTE NON POTRA’ CONTARE SU STANISLAV LOBOTKA. SI PROVERA’ A RECUPERARLO PER L’ATALANTA. AL SUO POSTO BILLY GILMOUR

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.