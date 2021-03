Milan-Napoli, le probabili formazioni: Mertens e Maksimovic dal primo minuto

Milan e Napoli scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 per disputare la partita di Serie A. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per non perdere punti preziosi per conquistare i propri obiettivi.

Mentre il Milan punta a non far scappare l’Inter per la corsa Scudetto, il Napoli deve assolutamente qualificarsi alla prossima Champions League.

Rino Gattuso è pronto a puntare ancora una volta su Dries Mertens al centro dell’attacco, con Osimhen che dovrebbe entrare nel secondo tempo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Al centro della difesa il mister si affiderà a Nikola Maksimovic. Nelle ultime ore, infatti, Rrahmani ha subito un infortunio muscolare e salterà non solo la gara contro i rossoneri ma anche quella contro la Roma.