Milan-Napoli: le probabili formazioni

Nella settimana giornata di campionato si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Il match andrà in onda alle 20:45 in streaming su Dazn.

Entrambe le squadre sono reduci da importanti successi in Champions League e in Campionato ed ora sono pronte ad aggiudicarsi il sorpasso in classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nel match non ci saranno due big delle squadre: da una parte Osimhen che è ancora in recupero dall’infortunio e dall’altra Leao che è stato squalificato.

A completare il tridente offensivo azzurro, invece, è pronto a scendere in campo Lozano che ha superato i postumi influenzali ed è in ballottaggio con Politano mentre Simeone è in ballottaggio con Raspadori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.