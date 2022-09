Milan-Napoli: Lozano è pronto a scendere in campo

Dopo i successi in Campionato e Champions League continuano gli allenamenti per il Napoli di Luciano Spalletti in vista del match contro il Milan di domenica 18 settembre alle 20:45.

Nei giorni scorsi era stato diffuso attraverso i canali ufficiali il report riguardo le modalità di allenamento dei calciatori. In particolare, i tifosi sono stati informati riguardo le condizioni degli azzurri che hanno saltato gli allenamenti e tra questi era menzionato anche Lozano, assente per una sindrome parainfluenzale.

Buone notizie, però, arrivano per gli azzurri e per il tecnico Spalletti in vista del match di domani: Hirving Lozano ha ripreso gli allenamenti ed è pronto a scendere in campo. La sua presenza è in forte ballottaggio con Politano che, ricordiamo, ha messo a punto il rigore al 68′ contro i Rangers.