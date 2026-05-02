Mercato Milan, i rossoneri si muovono per un ‘napoletano’

André-Frank Zambo Anguissa, stando a quanto trapelato, non sarebbe soddisfatto del risultato ottenuto dalle trattative per il rinnovo del contratto con il Napoli.

A dir il vero, lo scambio di idee si è interrotto verso la fine dello scorso anno; quando il centrocampista ha subito un infortunio, durante una partita in Nazionale, che l’ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo.

Il contratto del calciatore camerunese ha come data di scadenza Giugno 2026. La società ha esercitato l’opzione unilaterale di estendere la durata dell’accordo per un’altra stagione; ma alle stesse cifre attuali. Lo stipendio ammonta a: 2,7 milioni di euro netti e 300 000 di bonus.

Anguissa vorrebbe, invece, un aumento. È inevitabile, dunque, che prenda in considerazione la possibilità di andar via dal club azzurro. A rivelare la notizia è stato il giornale “La Repubblica”. Il quotidiano ha aggiunto che il centrocampista potrebbe chiedere di essere ceduto.

Contro le aspettative di molti, potrebbe esserci un finale a sorpresa. Il Milan, molto probabilmente, a fine stagione cederà uno tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Stando a quanto rivelato, il mirino di Allegri sarebbe caduto, non solo su Leon Goretzka; ma anche sul giocatore del Napoli. Non resta, dunque, che aspettare i risvolti del marcato.