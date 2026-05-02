sabato, Maggio 2, 2026
HomeSportCalciomercatoMercato Milan, i rossoneri si muovono per un ‘napoletano’
CalciomercatoSerie A

Mercato Milan, i rossoneri si muovono per un ‘napoletano’

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Spogliatoio Milan, fonte Flickr
Spogliatoio Milan, fonte Flickr

André-Frank Zambo Anguissa, stando a quanto trapelato, non sarebbe soddisfatto del risultato ottenuto dalle trattative per il rinnovo del contratto con il Napoli.

A dir il vero, lo scambio di idee si è interrotto verso la fine dello scorso anno; quando il centrocampista ha subito un infortunio, durante una partita in Nazionale, che l’ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo.

Il contratto del calciatore camerunese ha come data di scadenza Giugno 2026. La società ha esercitato l’opzione unilaterale di estendere la durata dell’accordo per un’altra stagione; ma alle stesse cifre attuali. Lo stipendio ammonta a: 2,7 milioni di euro netti e 300 000 di bonus.

Anguissa vorrebbe, invece, un aumento. È inevitabile, dunque, che prenda in considerazione la possibilità di andar via dal club azzurro. A rivelare la notizia è stato il giornale “La Repubblica”.  Il quotidiano ha aggiunto che il centrocampista potrebbe chiedere di essere ceduto.

Contro le aspettative di molti, potrebbe esserci un finale a sorpresa. Il Milan, molto probabilmente, a fine stagione cederà uno tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Stando a quanto rivelato, il mirino di Allegri sarebbe caduto, non solo su Leon Goretzka; ma anche sul giocatore del Napoli. Non resta, dunque, che aspettare i risvolti del marcato.

Articolo precedente
Emergono notizie importanti sul futuro di Lukaku!
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode