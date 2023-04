Milan-Napoli, Panucci sicuro: “Passa il Milan, li vedo carichi! Leao-Kvara? Il portoghese è più determinante”

Ai microfoni dell’Agi, l’ex difensore di Milan, Inter e Roma, Christian Panucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della prossima partita di Champions League tra Milan e Napoli. Dopo aver azzardato il suo pronostico sulla vittoria e il passaggio del turno dei rossoneri, l’ex calciatore ha parlato anche dello scontro Leao-Kvara, sottolineando come il milanista sia un gradino sopra l’attaccante georgiano del Napoli: “Chi passa tra Milan e Napoli? Dico Milan“.

“Li vedo belli carichi, è importante che facciano bene a San Siro per assicurarsi la qualificazione. Giroud potrebbe essere l’uomo decisivo. Le partite di Champions sono molto diverse dal campionato, ma il Milan dopo la vittoria a Napoli per 4-0 ha portato grande consapevolezza e accresciuto l’autostima, che servirà sicuramente anche in questo contesto“.

“Tra Leao e Kvara, per la squadra è più determinante il portoghese, quando si accende lui, riesce a trascinare tutti. Pensare che un giocatore non abbia voglia di giocare solo perché non rinnoverà il contratto, è una ‘stupidata all’italiana“