Milan-Napoli, Spalletti rimprovera alcuni calciatori. Domenichini: “Cose che secondo lui avevano sbagliato”

Al termine della partita vinta contro il Milan, il vice-allenatore della SSC Napoli, Marco Domenichini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e di cosa ha fatto lo squalificato Luciano Spalletti.

“Ce l’aveva con qualche giocatore che non aveva fatto quello che voleva fare. Era contento, ma rimproverava determinate cose che secondo lui avevano sbagliato“.

È probabile che il mister partenopeo ce l’avesse con due calciatori, Khvicha Kvaratskhelia e Alessio Zerbin.

Il primo, infatti, alcune volte si è intestardito e a fine gara non avrebbe difeso come richiesto. Stessa cosa per l’italiano, il quale, nel gol di Giroud, non ha contrastato in maniera efficace Theo.

Domenichini ha poi dichiarato: “Chi è il nuovo leader? Anguissa sta tirando qualcosa in più per far crescere la squadra. Ma devo dire che tutti stanno dando qualcosa di importante“.