Milan, non tutti i mali vengono per nuocere: Erlic dello Spezia fa breccia nel cuore di Maldini

Dopo la sua sconfitta contro lo Spezia per 2-0, il Milan ha lasciato temporaneamente il primo posto in classifica della Serie A. E la cosa che più infastidisce è che al suo posto adesso ci sono i cugini nerazzurri dell’Inter, che nell’ultimo match hanno invece vinto contro la Lazio.

Proprio durante l’ultima partita contro lo Spezia, tuttavia, la dirigenza rossonera ha potuto osservare per bene la performance di un calciatore che potrebbe rivelarsi interessante per il futuro, il croato Martin Erlic. Il difensore ha soli 23 anni, ed è stato un perno fondamentale per la vittoria della sua squadra.

Ebbene secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore è interessante per le sue qualità fisiche e tecniche, il suo evidente margine di progressione (data la giovane età) e per il fatto che l’operazione si rivelerebbe anche vantaggiosa dal punto di vista economico.

Cresciuto nella Dinamo Zagabria e nel Rijeka, Erlic è stato anche al Parma, nel Sassuolo e nella Südtirol prima di passare team ligure. Fino ad oggi il ragazzo ha conquistato un totale di 44 partite ufficiali (ed un gol e un assist).

Il suo contratto è valido fino a giugno 2024, dunque Maldini e Massara dovranno presto mettere sul piatto dell’offerta una cifra allettante sia per il professionista sia per la squadra. Fattore cruciale per il successo dell’operazione potrebbe sicuramente rivelarsi il blasone del club milanese, meta più che ambita da Erlic.