Milan, novità sul fronte rinnovi: Calabria pronto a prolungare la permanenza in rossonero

La sessione di calciomercato invernale è ormai terminata, ma se è vero che la dirigenza rossonera sta già sondando il terreno per quelle che saranno le future operazioni in entrata e in uscita del prossimo giugno, è anche vero che bisognerà pensare anche al prolungamento di contratto dei giocatori già presenti in rosa.

In particolare sono tre giocatori che sono in scadenza di contratto e che dunque, almeno in teoria, sono attualmente liberi di accordarsi con le altre società, e nel caso in cui non si arrivasse a un accordo, a luglio saranno liberi a parametro zero.

Non è il caso questo di Davide Calabria, il terzino classe 1996, che in egual modo ha il contratto in scadenza nel 2022, ma che secondo le indiscrezioni sarebbe convinto al 100% di restare al Milan, tanto che il rinnovo sembra essere già molto vicino.