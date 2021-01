Milan, per gennaio occhi su Ceballos: ma è sfida con la Juve

Dani Ceballos, centrocampista in prestito all’Arsenal dal Real Madrid, non sembra star godendo della popolarità e della possibilità di mettere in mostra il suo talento che tanto sperava quando ha intrapreso l’avventura nel club londinese.

Così, in vista dell’imminente stagione di calciomercato che avrà inizio proprio oggi, lunedì 4 gennaio, molte squadre italiane hanno messo gli occhi sul giocatore, che potrebbe fare al caso di varie pretendenti allo scudetto, tra cui il Milan.

Nonostante la fiducia di Mikel Arteta, il Real Madrid ritiene che il suo protetto a Londra non stia avendo i minuti necessari per mettere in campo tutto il suo potenziale. Pertanto, secondo il Daily Mirror e il Daily Mail, i blancos non escluderebbero la possibilità di inserirlo in altri contesti, come la Serie A.

In base a quanto riportato da fonti vicine al club di Milano, Maldini e Massara sono entrati già in contatto con la dirigenza madridista per porre le basi di eventuali future trattative.

Tuttavia secondo Calciomercato.com, oltre il club rossonero ci sarebbe anche la Juventus ad aver sondato il terreno ed aver già preso informazioni per il centrocampista, dunque la sfida tra la vecchia regina d’Italia e la possibile nuova continuerà anche fuori dal campo.