Milan, per il centrocampo Maldini pensa al colpo Otavio: ma c’è anche la Roma

Il brasiliano è in scadenza a giugno, e al Porto urge venderlo per non perderlo a parametro 0

Ad ormai soli 10 giorni dalla fine della sessione invernale di calciomercato, dalla Spagna arrivano voci relative ad un possibile colpaccio ad opera di Maldini e dei suo entourage, che potrebbe dare a Pioli quell’innesto a centrocampo che tanto necessita.



Ebbene è Otavio, centrocampista brasiliano classe ’95, l’obiettivo principale per la mediana rossonera ed è uno dei nomi più seguiti anche in vista del mercato estivo. Il giocatore, infatti, si sta distinguendo per le sue prestazioni degne di nota con il Porto.

Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2021, e dunque interessa a vari club anche per l’affare economico che potrebbe dipendere dalla sua dipartita. Tuttavia, il Porto, non sembrerebbe intenzionato a perderlo a parametro 0, e dunque starebbe cercando acquirenti già per gennaio.

Il club portoghese, per venderlo già da subito, chiede ben 12 milioni di euro. Cifra troppo alta, soprattutto considerando il contratto in imminente scadenza. Il giocatore, ad ogni modo, attraverso il suo agente avrebbe già comunicato la sua volontà di andar via.

Tuttavia non c’è solo il club milanese ad essere interessato: attenzione anche a Inter, Napoli e soprattutto alla Roma. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, infatti, la squadra della capitale si sarebbe messa a contatto in maniera insistente nelle ultime ore con la dirigenza portoghese, così da chiudere quanto prima l’affare.