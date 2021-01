Milan, Pioli alla ricerca di un rinforzo per la fascia mancina: ecco Achraf Lazaar

Duttile e in grado di dare un aiuto sia a centrocampo sia a difesa, il 29enne sembra l'innesto perfetto per i rossoneri

Continuano le trattative in entrata e in uscita in vista della chiusura imminente della sessione di calciomercato di gennaio, e Maldini e Massara sono decisi a mettere a punto le ultime operazioni.

Il Milan è competitivo in campionato così come non si vedeva da anni, al punto da essere, ad oggi, una delle principali pretendenti allo scudetto. Si riveleranno dunque fondamentali i prossimi innesti, in modo da mantenere a questi livelli la rosa anche nella seconda parte di campionato.

Ebbene, in base a quanto riportato da Sportmediaset, il mister Stefano Pioli sarebbe alla ricerca di un rinforzo per quando riguarda la fascia mancina: un giocatore che possa essere duttile e spostato dal centrocampo alla difesa e viceversa.



Parliamo in particolare di Achraf Lazaar, calciatore di origini marocchine di 29 anni, che sembra soddisfare tutte le succitate caratteristiche. Il professionista appartiene al Newcastle, squadra nella quale fatica a trovare le giuste opportunità.

In questo caso, Sportmediaset ha spiegato che Lazaar sia stato inserito nell’agenda del club milanese come opzione a basso costo per sostenere la squadra titolare. Dunque, un obiettivo interessante che potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni.