Milan, Ricardo Rodriguez verso il PSV: tramontata la pista Napoli

In quel di Milano Ricardo Rodriguez continua a cercare una sistemazione per questa seconda parte di campionato. Senza alcuno spazio nel Milan infatti, il terzino sinistro ha da tempo deciso di cambiare aria. Direzione? Probabilmente Olanda, a quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il giornale sportivo italiano questa mattina ha parlato di un forte pressing da parte del PSV per ottenere da subito il cartellino del calciatore svizzero. Al momento non è stata fatta recapitare alcuna offerta alla dirigenza rossonera, le intenzioni olandesi sono però ben chiare, così come lo sono quelle del Milan.

Ricardo Rodriguez infatti è attualmente fermo ai box e ieri non ha preso parte all’amichevole rossonera che ha visto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia dei diavoli. Sempre più fuori dai radar tecnici quindi il terzino accetterebbe volentieri il PSV, così come il Napoli se la dirigenza azzurra decidesse improvvisamente di accelerare e di chiudere la trattativa.

L’inserimento del PSV sembra però non aver smosso alcuna reazione da parte del club di Aurelio De Laurentiis: la pista azzurra può definirsi quindi definitivamente tramontata per quanto riguarda il futuro di Ricardo Rodriguez. Probabilmente la volontà di Gennaro Gattuso è quella di provare a testare Faouzi Ghoulam, dandogli così una nuova possibilità. Se il terzino algerino non dovesse ispirare fiducia, ecco allora che il Napoli piomberebbe sul mercato di riparazione per un difensore di fascia mancina.