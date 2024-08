Milan Skriniar fuori dai piani del Paris Saint Germain: ipotesi Napoli all’orizzonte?

Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, si trova attualmente ai margini del Paris Saint Germain. Il giocatore, infatti, non sta vivendo un periodo roseo poiché ha perso il suo ruolo di titolare e non è stato stato convocato da Luis Enrique dall’inizio di questa stagione. Per questo motivo, risulta plausibile la voglia di cambiare aria per cercare di recuperare i minuti persi.

Skriniar verso Napoli?

Nel frattempo, alcune voci di mercato suggeriscono che lo slovacco, vincitore dello Scudetto con l’Inter, potrebbe diventare un obiettivo del Napoli negli ultimi giorni di mercato. Il motivo? Una chiamata proprio a mister Antonio Conte.

C’è anche chi ipotizza che il giocatore possa essere incluso come contropartita in una trattativa dell’ultimo minuto con il PSG per la cessione di Victor Osimhen che ancora fa discutere poiché non si riesce a trovare un accordo.

Nel frattempo, Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha rivelato su X che “pare che Skriniar abbia fatto una telefonata ad Antonio Conte”, alimentando ulteriormente le speculazioni sul futuro del difensore.

Pare che Skriniar abbia fatto la telefonatina ad Antonio Conte — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 25, 2024

Caratteristiche tecniche

Milan Skriniar è un difensore centrale noto per la sua solidità, intelligenza tattica e abilità nel gioco aereo. Skriniar è eccellente nella marcatura a uomo e nelle situazioni di uno contro uno. Ha un forte senso della posizione, il che lo rende difficile da superare per gli attaccanti avversari. È anche molto efficace nei contrasti, mostrando aggressività e tempismo nel recupero del pallone.