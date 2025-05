Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli

Il Milan sta monitorando con attenzione la situazione contrattuale di Alex Meret, portiere titolare del Napoli, il cui contratto scadrà a giugno 2025. Il club rossonero è interessato a ingaggiare il giocatore a parametro zero, approfittando delle difficoltà nelle trattative tra Meret e il Napoli per il rinnovo contrattuale

Meret, 27 anni, ha dimostrato grande affidabilità tra i pali, contribuendo significativamente ai successi del Napoli, tra cui la vittoria dello Scudetto nel 2023. Nonostante ciò, le negoziazioni per il prolungamento del contratto sembrano essere in stallo, aprendo la porta a potenziali acquirenti.

Oltre al Milan, anche l’Inter e l’Arsenal hanno manifestato interesse per il portiere. L’Inter vede in Meret un possibile sostituto a lungo termine per Yann Sommer, mentre l’Arsenal lo considera un’opzione per rafforzare la propria rosa, sebbene Meret potrebbe inizialmente ricoprire il ruolo di secondo portiere dietro a David Raya.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe offrire a Meret la possibilità di competere per il posto da titolare, considerando le incertezze legate al futuro di Mike Maignan. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, e il club rossonero dovrà muoversi con decisione per assicurarsi le prestazioni del portiere.

Intreccio di mercato

La situazione è ulteriormente complicata dall’interesse del Napoli nel trattenere Simone Scuffet, portiere ex Cagliari. Questo movimento suggerisce che il Napoli stia già pianificando una possibile sostituzione per Meret, nel caso in cui non si raggiunga un accordo per il rinnovo.

In conclusione, il futuro di Alex Meret è al centro di un intricato intreccio di mercato, con Milan, Inter e Arsenal pronti a contendersi il portiere, mentre il Napoli valuta le alternative per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per determinare la destinazione del talentuoso estremo difensore italiano.