Milan su Elmas, trattativa difficile ma non impossibile

Eljif Elmas si è visto tra i protagonisti del Napoli della stagione appena finita. Sul macedone sembra esserci l’interesse del Milan

E’ una trattativa difficilissima, ma l’interesse dei rossoneri sembra appurato. Eljif Elmas è finito nel mirino del Milan, che potrebbe provare a strappare il talento macedone al Napoli. Il centrocampista si è visto protagonista in positivo in questa stagione, riuscendo a ritagliarsi un ruolo da comprimario in una squadra che ha puntato fino alla fine allo scudetto.

Il Milan vorrebbe l’ex Fenerbahce, ma il Napoli non si è ancora espresso in merito. Vi sono tante incognite da mettere in mezzo, tra cui lo status del giocatore per Aurelio De Laurentiis e il prezzo. Il calciatore macedone ha giocato ben 47 partite in stagione, segnando 7 gol e servendo 6 assist ai compagni.

Quanto potrebbe chiedere Aurelio De Laurentiis?

L’attuale valore di mercato del giocatore – secondo Transfermarkt – è di circa 24 milioni di euro ma appare difficile che non possa alzarsi e lievitare dopo la stagione appena conclusasi. Il giocatore si ritrova ad essere uno dei migliori prospetti della rosa di Luciano Spalletti, che difficilmente vorrà privarsene.

Il calciatore ha un contratto fino al 2025 e solo un anno fa il suo agente dava 30-40 milioni di euro come suo valore. Vista la stagione super, dunque, è probabile che Aurelio De Laurentiis possa sedersi al tavolo delle trattative per cifre tra i 50 e i 60 milioni. Resta da capire se il margine di trattativa, però, possa esserci. La posizione del club non è chiara, ma ne sapremo di più nelle prossime settimane.