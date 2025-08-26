Milan, tentativo disperato per un (quasi) calciatore del Napoli

Il Milan nella giornata di ieri avrebbe cercato un clamoroso affondo per Rasmus Hojlund del Manchester United. Il giocatore, però, sembrerebbe orientato a voler sposare il progetto dei partenopei

Milan disperato

C’è disperazione a Milanello. I rossoneri continuano a cercare un attaccante per rimpolpare la linea avanzata, ma al momento tutto sembra tacere. I tifosi sono spaventati possa avvenire qualche colpo di scena sul gong, magari qualche rincalzo che possa risultare solamente un contentino.

Conrad Harder è sempre più vicino, è un profilo che non entusiasma particolarmente i tifosi, e insieme a lui si avvicina anche Christantus Uche del Getafe. Entrambi sembrano, più che altro, profili di secondo piano con Rasmus Hojlund che era il vero obiettivo.

Tentativo in extremis per il danese

Il Napoli è ormai vicino alla chiusura per il calciatore del Manchester United, con una trattativa orientata verso il prestito con possibile diritto/obbligo condizionato di riscatto. Il Milan, però, ieri ha provato un’ultima volta a prendere il calciatore ex Atalanta. Per ora, il tentativo sembrerebbe esser stato vano, con il danese che vorrebbe provare la sfida Napoli. Il Milan tenterà di nuovo? Possibile, ma la mancanza della Champions League sembra stimolare un approdo del calciatore danese in terra partenopea.