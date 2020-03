Milan, Theo Hernandez su Twitter: “Real Madrid, auguri per i tuoi 118 anni!”

Theo Hernandez è sicuramente uno dei protagonisti della stagione attuale del Milan. Anche quando la squadra rossonera non brilla infatti, il terzino spagnolo riesce a farsi apprezzare per le sue ottime qualità. Una grandissima rapidità e la costante spinta offensiva hanno portato il calciatore ad essere anche importantissimo in zona gol.

Theo Hernandez è arrivato quest’estate dal Real Madrid dopo che il Milan, soprattutto su esplicita richiesta di Paolo Maldini, si era interessato fortemente al ragazzo. L’affondo decisivo rossonero è costato circa 20 milioni di euro. La cifra però, a suon di prestazioni e gol, è già lievitata vertiginosamente, tanto da scatenare alcuni rumors che vedrebbero il Real Madrid tornare sulle tracce del proprio ex tesserato.

Ad alimentare le voci c’è stata quest’oggi una mossa social che alcuni tifosi hanno interpretato come un chiaro segnale lanciato da Theo Hernandez al Real Madrid. La società di Florentino Perez compie infatti, in data odierna, 118 anni. Tra i vari auguri arrivati ai blancos vi è stato anche quello del terzino sinistro rossonero, il quale ha scritto il proprio pensiero su Twitter.

Con ogni probabilità il tweet di Theo Hernandez è un semplice messaggio di auguri che non celerebbe nulla in sottofondo, eppure il Real Madrid potrebbe veramente ripensare al suo ex giocatore con un pizzico di rammarico, provando così a sondare il terreno per un eventuale ritorno.

Ecco il tweet incriminato:

“Orgoglioso di essere stato parte di te, felice 118esimo compleanno Real Madrid”