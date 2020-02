Milan-Torino, le probabili formazioni: out Calhanoglu, Bonaventura dal 1′

La 24esima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida tra Milan e Torino, in programma questa sera allo Stadio San Siro, ore 20:45. Gara delicata per entrambe le squadre, con i rossoneri chiamati al riscatto dopo la sconfitta nel derby e i granata di Longo decisi ad uscire dal periodo negativo.

LE ULTIME IN CASA MILAN – Stefano Pioli sarà costretto a rinunciare a Calhanoglu, non convocato a causa di una lesione al muscolo ileopsoas destro. Al posto del turco agirà Jack Bonaventura, preferito a Leao per partire alle spalle di Ibrahimovic. Rebic confermato sulla corsia di sinistra.

LE ULTIME IN CASA TORO – Nei granata Longo non può contare sullo squalificato Izzo, al suo posto Bremer. Sulle fasce spazio a De Silvestri e Ansaldi, in avanti chance per Edera in coppia con Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Bonaventura; Ibrahimovic. All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti. All. Longo