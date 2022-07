Milan tra De Ketelaere e Zielinski

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul mercato del Milan e sulla pista che porta alla promessa belga Charles De Ketelaere. Nel momento in cui però questo affare non andasse a buon fine, la società rossonera andrebbe a puntare tutto sul centrocampista del Napoli Piotr Zielinski.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:”Il Bruges chiede 35 milioni perché sa che il Leeds per CDK è pronto a spenderne 40…. e questo sicuramente non mette di buon umore i belgi. Il Milan invece propone sempre 30 milioni più 2 di bonus perché questa è la valutazione che ritiene corretta.”

Poi si sofferma sul centrocampista polacco del Napoli: “Un altro piano B – o meglio, un altro piano Z – porta a Zielinski, dal 2016 al Napoli. Polacco, 28 anni, non è più giovanissimo ma conosce benissimo la Serie A: 298 presenza tra Udinese, Empoli e Napoli. Il Milan lo apprezza per talento e la capacità di essere decisivo, magari troppo discontinuo ma decisivo, ma non ci sono stati ancora contatti con il Napoli, che per lui al West Ham ha chiesto 40 milioni.“

La pista che porterebbe Zielinski al Milan sembra essere abbastanza difficile. Ci sono poche probabilità che il Napoli rinunci ad un altro giocatore così importante per la squadra. Dopo gli addii di Insigne, Mertens, Ghoulam e Koulibaly i tifosi non accetterebbero di perdere un altro beniamino, ma da questo mercato possiamo aspettarci di tutto.

Un’altra alternativa per il Milan potrebbe essere Hakim Ziyech. Il Milan per lui potrebbe offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, struttura simile all’acquisto di Tomori. Ma l’intoppo è che il fantasista marocchino al Chelsea percepisce 6 milioni annui, cifra spropositata per le casse rossonere.