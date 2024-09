Milan, via Foseca e dentro Sarri: l’ex Napoli sarebbe pronto a ripartire dai rossoneri

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca lascerà presto la panchina del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore sarebbe ormai in bilico e il dirigente Zlatan Ibrahimovic avrebbe scelto un ex allenatore della SSC Napoli per sostituirlo: Maurizio Sarri. A rivelare dell’interessamento dei rossoneri per l’ex azzurro il portale SportMediaset.it: “La triade rossonera sembrerebbe indirizzata verso Maurizio Sarri, libero dopo l’esperienza alla Lazio e pronto a rimettersi in gioco in una squadra che, tra l’altro, ha sempre apprezzato”.

“Ma cosa comporterebbe il passaggio da Fonseca a Sarri? La svolta principale sarebbe tattica, con l’abbandono del 4-2-3-1 in favore di un più equilibrato 4-3-3, modulo che fin qui il portoghese non ha preso in considerazione e ha escluso proprio a margine della sconfitta contro il Liverpool”.

VIA PAULO FONSECA, DENTRO MAURIZIO SARRI: ZLATAN IBRAHIMOVIC E’ PRONTO A CAMBIARE ALLENATORE, L’EX SSC NAPOLI COME NUOVO MISTER DOPO L’ESONERO DEL MISTER PORTOGHESE

“Sarri, invece, quel modulo lo conosce alla perfezione e lo considera più adatto alle caratteristiche dei giocatori della rosa del Milan. La difesa resterebbe a quattro, ma difenderebbe più alta di quanto non ha fatto fin qui, perché le squadre del tecnico toscano hanno come dogma principale pressing alto e squadra corta”.

“Le distanze in fase difensiva devono ridursi il più possibile per allungarsi, nemmeno sempre, in fase offensiva”, riporta il portale SportMediaset. Dopo l’addio alla Lazio, quindi, Maurizio Sarri potrebbe riprendere la sua carriera da allenatore da un top club come il Milan.