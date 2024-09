Milano Fashion Week, i look dei vip: torna Chiara Ferragni

La Milano Fashion Week si è conclusa in grande stile con i Cnmi Sustainable Fashion Awards, noti anche come gli “Oscar Green” della moda, che premiano il lavoro dietro le quinte dell’industria, valorizzando l’impegno verso la sostenibilità. Il prestigioso Teatro alla Scala ha ospitato l’evento, dove celebrità e influencer hanno sfilato sul tappeto azzurro, sfoggiando look d’archivio che hanno catturato l’attenzione.

Il ritorno di Chiara Ferragni

Tra i protagonisti più attesi c’è stato il ritorno di Chiara Ferragni, che ha scelto per l’occasione un abito d’archivio firmato DSquared2. Il vestito, di un raffinato color marrone freddo, era decorato con diamanti e caratterizzato da un lungo strascico. Il make-up, impeccabile e studiato nei minimi dettagli, richiamava lo stile da diva, mentre i suoi iconici capelli biondi erano lasciati sciolti in un look naturale ma sofisticato.

Sul tappeto azzurro anche Giulia De Lellis, presente con un abito d’archivio Gucci by Frida Giannini, abbinato a gioielli vintage di Yves Saint Laurent. Sebbene il colore del vestito non fosse esattamente della sua palette ideale, l’effetto complessivo, grazie ai gioielli e al make-up impeccabile, è stato davvero sorprendente.

Melissa Satta ha optato per un look sensuale e raffinato, indossando un abito argentato con schiena scoperta firmato Miu Miu, e completando il tutto con una coda bassa che ha esaltato la sua eleganza innata. Anche Paola Turani ha scelto un abito d’archivio Miu Miu, con una linea semplice e dritta, impreziosito da perle e perline sul corpetto rosa.

Eva Riccobono, invece, ha optato per un abito vintage di Ferrari di colore rosso aranciato. Tuttavia, il taglio morbido e oversize dell’abito non ha esaltato al meglio la sua figura. A differenza di altre, Matilde Gioli ha fatto la sua apparizione con un look sorprendente, indossando una giacca e un abito in velluto nero, nonostante fosse con le stampelle.

Infine, Valentina Ferragni ha incantato tutti con un abito vintage di Tom Ford color blu notte, anche se i capelli con effetto bagnato non hanno reso giustizia al look complessivo.