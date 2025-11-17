Italia, qual è la qualità della vita nelle città? Milano al primo posto

Dall’indagine svolta da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, Milano risulta la città italiana con la migliore qualità della vita. Il capoluogo lombardo, però, si posiziona all’ultimo posto per reati e sicurezza.

QUALITÀ DELLA VITA IN ITALIA – È giunta alla 27esima edizione l’indagine svolta da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma sulla qualità della vita nelle diverse province italiane.

Ad aggiudicarsi al primo posto il primo posto è Milano in fatto di dotazione di servizi, reddito, gestione delle infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo. A seguire sono Bolzano e Bologna. Agli ultimi posti ci sono Caltanissetta, preceduta da Crotone e Reggio Calabria.

I CRITERI – Lo studio di ItaliaOggi e Ital Communications valuta la qualità della vita nelle 107 province italiane attraverso nove dimensioni, tra cui lavoro, ambiente, istruzione, sicurezza e sistema sanitario. Le province sono suddivise in cinque cluster territoriali (Mediterraneo, Francigena, Adriatico, Padania e Metropoli) per evidenziare le differenze locali. Nel 2025 la qualità della vita è risultata buona o accettabile in 60 province, un dato in diminuzione rispetto agli anni precedenti, segnale di un peggioramento generale.

LA DISPARITÀ TRA NORD E SUD – Alessandro Polli, docente di Statistica economica e Analisi delle serie storiche all’Università La Sapienza di Roma, ha così dichiarato:

“l’edizione di quest’anno conferma tre tendenze: la crescente frattura tra il centro-nord, più resiliente, e il Mezzogiorno, sempre più vulnerabile; la presenza di ampie aree di disagio sociale nel sud, difficili da affrontare nell’attuale quadro di finanza pubblica; e il consolidamento del primato delle province e città metropolitane del centro-nord, che anche nella fase economica e geopolitica attuale mostrano la maggiore capacità di resistenza”.