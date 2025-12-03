Milano: maxi rissa per il posto letto, in 13 si affrontano a calci e bastonate nel cortile del palazzo

Nel milanese, in un condominio, alcune persone si sono affrontate a calci e pugni a causa di una lite causata da affitti e subaffitti non pagati. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire in questa situazione causata dai posti letto

Problemi nella gestione degli affitti

Che a Milano trovare casa in affitto sia un problema non è una novità, ma che il pagare possa causare liti che scaturiscono in rissa lo è. Tra Magenta e Mesero, infatti, gli agenti dei carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una mega rissa che ha visto coinvolte 13 persone.

La situazione ha visto 8 persone arrestate, che ora si ritrovano a dover rispondere delle loro azioni. La situazione sarebbe scaturita per affitti e subaffitti non pagati, con una situazione al limite del normale che ha fatto scattare immediatamente le manette.

Cosa è successo?

La situazione è avvenuta ieri sera nel centro di Mesero, dove impauriti dalle urla i residenti hanno avvertito immediatamente il 112. A spaventare i residenti sono state le botte che i coinvolti si davano, visto che erano provvisti di bastoni e mazze. Gli 8 arrestati sono di origine pakistana, su 13 persone totali che hanno presentato escoriazioni e vestiti strappati. Il tutto è nato per i subaffitti di alcuni posti letto non pagati.