Milenkovic continua a tenere banco tra Juventus e Inter

Nikola Milenkovic continua a piacere sia a Juventus che Inter. Il serbo potrebbe partire da Firenze solo ad alcune condizioni

Continua l’intrigo tra Milenkovic, la Juventus, l’Inter e la Fiorentina. Nulla sembra essersi mosso dal trasferimento di Bremer alla Juventus, con la trattativa di De Ligt al Bayern Monaco che ha però scatenato uno tsunami.

I bianconeri hanno una difesa semi-completa e nonostante non sembrano intenzionati ad acquistare un altro giocatore, potrebbero averne comunque bisogno per eventuali rotazioni difensive. La Juventus giocherà tre competizioni e un difensore in più non fa mai male, nonostante Danilo possa fare anche il centrale.

La situazione si evolve

L’Inter continua a monitorare Skriniar e il Paris Saint Germain, anche se non si hanno notizie effettive sul buon proseguo della trattativa. Lo slovacco non sembra essere vicino alla partenza, nonostante le offerte dei francesi non manchino.

Il club nerazzurro chiede di più rispetto ai 50/55 milioni proposti dal Paris Saint Germain, ma la cessione potrebbe avvenire in qualsiasi momento dovesse arrivare l’offerta giusta. In quel caso, l’Inter potrebbe dare l’assalto decisivo nonostante la Juventus sembrerebbe essere agguerrita.

La Fiorentina, dal canto suo, chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro, anche se non sembra intenzionata a cedere il calciatore serbo ma, anzi, vorrebbe rinnovarne il contratto. La trattativa, anche in questo caso, è per il momento ferma ma non è detto che comunque il giocatore non possa rimanere in viola e andarsene via a zero. Una cosa è sicura: questa trattativa continua ad infiammare la relazione tra Juventus e Inter, che ora come mai è tesissima.