Milenkovic, la Fiorentina fissa il prezzo per il difensore

La Juventus ha puntato Milenkovic e la Fiorentina avrebbe già fissato il prezzo di cartellino. Il difensore andrà in scadenza nel 2023

Un altro serbo della Fiorentina potrebbe andare alla Juventus. Dopo Dusan Vlahovic, infatti, sarebbe Nikola Milenkovic il prossimo giocatore che i bianconeri vorrebbero acquistare dalla viola.

Alla Juventus serviranno ricambi in difesa e con il contratto del serbo in scadenza il prossimo anno, potrebbe arrivare l’ennesimo colpo dalla Toscana. La Fiorentina, nonostante un contratto in scadenza, sembra però sparare altissimo. Per il giocatore della nazionale serba serviranno almeno 20 milioni.

Le alternative e il possibile trasferimento

La Juventus non è nuova su Milenkovic, il giocatore interessa ormai da tempo e non sarebbe l’unica squadra italiana su di lui. Anche il Milan si era interessato al calciatore, salvo poi farsi da parte per puntare deciso su Sven Botman.

Il calciatore serbo sta vivendo una buona stagione in viola, consacrandosi sempre più come uno dei migliori giocatori della rosa di Italiano. Il suo attuale valore di mercato è di circa 23 milioni, cifra che dunque fa capire quanto sia troppo elevato ciò che chiede la Fiorentina. La Juventus potrebbe provare ad inserire qualche contropartita tecnica, anche se trattare con Commisso e soci è sempre difficile.

Milenkovic in stagione ha giocato 36 partite con il club viola, arrivando anche a segnare 3 reti. Forse un po’ troppo falloso in questa stagione, avendo all’attivo 9 gialli e 1 cartellino rosso. Resta comunque che se giochi ben 3058 minuti con questa Fiorentina, decisamente sei valido. L’ex Partizan potrebbe dunque accasarsi altrove, visto anche che il rinnovo tarda ad arrivare. Dusan lo aspetta.