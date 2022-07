Milenkovic, la Fiorentina prova a trattenerlo

Nikola Milenkovic è voluto da varie realtà del nostro campionato. Nonostante abbia già espresso la sua preferenza, la Fiorentina vorrebbe trattenerlo

Nikola Milenkovic sembrerebbe poter uscire dalla Fiorentina, ma il club vorrebbe provare a trattenerlo. La viola, infatti, starebbe tentando in tutti i modi di far rinnovare il difensore serbo anche solo per provare a costruire una squadra su di lui. Difficile possa rimanere, in ogni caso, anche per via di un prezzo di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore è ritenuto uno dei pilastri della formazione di Vincenzo Italiano, con la società che però non si opporrebbe nel caso in cui arrivasse un’offerta soddisfacente. Sul giocatore ci sono Juventus, Milan, Napoli e Inter ma lui avrebbe già espresso la sua volontà.

Dove va?

Il giocatore preferirebbe trasferirsi in nerazzurro, alla corte di Simone Inzaghi. Infatti, lui gradirebbe trasferirsi all’Inter per continuare il buon lavoro svolto da Milan Skriniar e raccoglierne l’eredità. L’ex Sampdoria, infatti, sembra destinato a salutare e l’Inter vorrebbe fare uno o due colpi in difesa.

Bremer sembrerebbe avvicinarsi, con Milenkovic che andrebbe a ricoprire un ruolo primario nel nuovo scacchiere difensivo nerazzurro. De Vrij sembra più in uscita che mai e un arrivo duplice in difesa pare quasi scontato, per l’Inter. Il serbo piace parecchio anche alla Juventus, che però sembra aver preso nota del non poter arrivare a lui. Milenkovic potrebbe muoversi solo verso Milano, con i bianconeri che avrebbero individuato in Kimpembe uno dei profili utili per migliorare la propria rosa. Altri profili varati sono quelli di Badiashile del Monaco, Gabriel dell’Arsenal e Manuel Akanji del Borussia Dortmund.