Milenkovic, nuovo derby d’Italia in vista?

Per il serbo della Fiorentina sembra profilarsi l’ennesimo scontro di mercato tra Juventus e Inter. Milenkovic ha un accordo con l’Inter, ma attenzione

Potrebbe rinnovarsi il duello tra Juventus e Inter sul mercato. Dopo l’arrivo a sorpresa di Gleison Bremer alla Juventus, strappato all’ultimo proprio ai nerazzurri, potrebbe esservi l’ennesimo darsi battaglia in campo di mercato.

Entrambe le squadre sembrano intenzionate a fare almeno un altro acquisto in difesa, con l’Inter che ci pensa anche per un’eventuale sostituzione di Skriniar, e Nikola Milenkovic appare come più di un’occasione per entrambe le squadre. L’Inter avrebbe già un accordo con il giocatore, ma attenzione perché i bianconeri potrebbero ripetere l’operazione Bremer.

Paura per i nerazzurri

Il clima tra Inter e Juventus è tesissimo. Il trasferimento di Bremer in bianconero ha aperto una voragine tra le due società, con Giuseppe Marotta che avrebbe definito scorretto il comportamento della dirigenza bianconera. Stessa situazione potrebbe riproporsi per Milenkovic.

La Fiorentina chiede circa 20 milioni di euro, con l’Inter che sta trattando da giorni e che avrebbe già il sì del difensore. Sarebbe pronto un contratto da 2, 5 milioni di euro annuali per il serbo, ma la situazione dipende tutta anche dalla cessione di Milan Skriniar al PSG. L’ex Sampdoria non parte e il mancato arrivo di Bremer in nerazzurro ha bloccato tutto. La stessa situazione potrebbe riproporsi con il serbo, con Cherubini che monitora la situazione e farà almeno un tentativo. Sarà difficile, anche perché la Fiorentina vuole provare a trattenere il giocatore, ma non impossibile da fare.