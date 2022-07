Milenkovic vuole l’Inter?

A rivelarlo è La Nazione, giornale toscano che parla anche delle vicende dei viola. Nikola Milenkovic sembrerebbe aver scelto i nerazzurri

Juventus o Inter? Secondo La Nazione, per Milenkovic non ci sarebbero dubbi: il serbo sceglierebbe volentieri i nerazzurri.

Infatti, dovesse trasferirsi il calciatore della Fiorentina preferirebbe andare a Milano piuttosto che a Torino. Un fulmine a ciel sereno che – se avesse del vero – potrebbe togliere un altro obiettivo per la difesa dei bianconeri. Il calciatore è in uscita dalla Fiorentina – anche a causa del contratto in scadenza nel 2023 – e ha buon mercato.

Tante italiane su di lui

Oltre a Inter e Juventus, sul giocatore ci sarebbero anche Milan e Napoli con la Fiorentina che non si scolla dai 20 milioni richiesti. Il problema? Come detto, il giocatore sembra avere le idee chiare.

L’Inter è vicina a cedere Milan Skriniar al Paris Saint Germain e i soldi potrebbero venir reinvestiti immediatamente sul talento serbo. La Juventus ci spera ancora, forte della possibilità economica che avrebbe dalla cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Il tutto, però, sembra stia diventando una corsa a tempo. Chi prima cederà, prima potrà prendere il serbo. Al momento l’Inter è interessata, ma il capitolo cessioni blocca tutto a tal punto che non è ancora arrivata l’ufficialità per Dybala. L’argentino ha un accordo con i nerazzurri, ma la concorrenza su di lui si fa sempre più spietata e potrebbe optare per buttarsi a capofitto in altre avventure. È un periodo delicatissimo e ogni cessione potrebbe risultare più decisiva di ogni acquisto possibile.