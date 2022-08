Milik alla Juventus porterebbe soldi anche al Napoli

Il trasferimento di Arkadiusz Milik in bianconero consentirebbe al Napoli di ricavare un piccolo tesoretto. I partenopei sperano

In stand-by questa trattativa, ma non arenata. I bianconeri aspettano che Memphis Depay si svincoli dal Barcellona, ma intanto valutano altre possibilità. In tal senso, ci sarebbe già pronto l’accordo con il Marsiglia per il trasferimento di Arkadiusz Milik.

L’ex Ajax e Napoli potrebbe lasciare la Francia, per tornare in Serie A. A sorridere in questa trattativa potrebbe, però, essere anche uno dei suoi ex club. Infatti, il Napoli potrebbe ricavare un piccolo tesoretto dalla cessione da parte del Marsiglia del calciatore polacco.

La clausola sulla rivendita

I partenopei, al momento, detengono una percentuale sulla futura rivendita della punta polacca che equivale a circa il 30 % della quota totale che il Marsiglia riceverebbe. Al momento, si parla di circa 10 milioni di euro totali, tra prestito e riscatto. La trattativa sembrerebbe potersi accendere in qualsiasi momento, per finire chiusa in meno di una giornata. I bianconeri hanno già trattato con il club transalpino che avrebbe accettato un principio di accordo.

Infatti, Juventus e Marsiglia sarebbero già d’accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. I bianconeri pagherebbero circa 2/3 milioni di euro per il prestito oneroso. Il Napoli, a quel punto, potrebbe ottenere una percentuale di quei soldi non appena la cessione a titolo definitivo dovesse avvenire. Circa 3 milioni di euro, su cui la società partenopea non sputerebbe per nulla. Per Milik, invece, ci sarebbe pronto un contratto da circa 3.5 milioni di euro a stagione.