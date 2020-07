Milik-Juve, Venerato: “Bernardeschi contropartita gradita, ma c’è il nodo ingaggio”

Continuano i contatti sull’asse Juventus-Napoli, l’obiettivo è sempre quello di Arek Milik, primo nome sul taccuino del direttore sportivo bianconero Paratici per rinforzare il reparto avanzato di Maurizio Sarri.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il patron De Laurentiis per cedere il polacco chiede 50 milioni di euro, cifra che la Juve sta provando ad abbassare inserendo contropartite tecniche.

Ai partenopei piace Bernardeschi, ma, stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Ciro Venerato, per la buona riuscita dell’affare bisognerà superare vari ostacoli. Ecco le parole del giornalista ai microfoni di CalcioNapoli24:

“Non mi risulta che Cengiz Under sia caldissimo, il Napoli comunque sa che a venti milioni lo prenderebbe dalla Roma.

Il club sta prendendo tempo perché cerca calciatori più affidabili, come ad esempio Bernardeschi che sarebbe l’unica contropartita accettabile in un affare legato ad Arkadiusz Milik. Tuttavia per il bianconero c’è il problema stipendio, in più la valutazione di Milik che non collima tra Napoli e Juventus”.