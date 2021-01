Milik-Marsiglia, Bargiggia: “Operazione conclusa”. ADL punta ad incassare 20 mln entro cinque anni

“L’operazione di calciomercato che vedeva coinvolti il Napoli, il Marsiglia e Arek Milik è stata conclusa con successo. Domani il centravanti polacco abbraccerà ufficialmente il club francese“, ad annunciarlo è l’esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, sul proprio sito ufficiale.

Dopo quasi un anno di tira e molla, quindi, il polacco sembra aver trovato la sua nuova squadra.

Paolo Bargiggia rivela anche le cifre dell’affare, una trattativa che comunque porterà diversi milioni nelle casse della società partenopea: “L’operazione è complessivamente composta un prestito oneroso di 13 milioni di euro, scomposta in 9 più 4. Presenta in aggiunta il 20% in favore del Napoli sull’eventuale rivendita del Marsiglia“.

Aurelio De Laurentiis, quindi, incasserà 13 milioni di euro per il prestito più un 20% sulla futura vendita del calciatore.

In questo modo il Napoli si è garantito una cifra importante nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno. Dalla prossima rivendita, considerando ancora l’età giovane del calciatore, De Laurentiis punta ad incassare altri 5/6 milioni di euro. L’affare Milik, quindi, potrebbe portare nelle casse azzurre oltre 20 milioni di euro, anche se per vedere la cifra completa ci vorranno anni.