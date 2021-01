Milik-Marsiglia si farà, l’attaccante ha già preparato tutto per l’addio al Napoli

In questa sessione di calciomercato invernale il Napoli si è limitato a chiudere alcuni colpi per rinforzare la Primavera. La prima squadra è infatti al completo e attualmente non ha bisogno di nuovi innesti.

Alcuni calciatori, invece, nei prossimi giorni sono pronti a fare le valigie per andare via da Napoli. Tra questi vi è Arek Milik, il quale ha raggiunto l’accordo con il Marsiglia con un contratto di 4 milioni netti a stagione.

Anche l’offerta del club francese è stata accettata da Aurelio De Laurentiis. L’affare non si è ancora chiuso perché sono ancora in corso delle dispute tra il presidente e il procuratore del giocatore, con ADL che ha in pendenza una causa con l’attaccante azzurro.

La trattativa, tuttavia, si concluderà perché conveniente per entrambe le parti. Intanto Milik ha già iniziato a traslocare dalla sua abitazione con destinazione Marsiglia. Nonostante le ultime vicissitudini, i rapporti con i compagni sono ottimi. Non a caso è stato invitato alla cena di gruppo di alcuni giorni fa.

Milik in quell’occasione ha già salutato tutti, da Mertens a Insigne, quasi con le lacrime agli occhi. L’ultimo anno abbastanza tormentato, infatti, non cancella i restanti quattro fatti comunque di tante partite e gol.