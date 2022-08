Milik possibile alternativa a Depay per la Juventus

La trattativa per Memphis Depay sta andando per le lunghe e la Juventus potrebbe finire per buttarsi su un altro profilo

Memphis Depay e i suoi agenti avrebbero aumentato le proprie pretese economiche nei confronti della Juventus, per un eventuale trasferimento. L’olandese sta continuando a trattare il proprio addio al Barcellona, che sta andando però per le lunghe.

Il calciatore olandese sembra essere convinto del volersi trasferire in Serie A, con i bianconeri che, però, aspettano. Il tempo stringe e se non si dovesse arrivare ad una soluzione entro la fine del mercato i bianconeri potrebbero buttarsi su un altro profilo per l’attacco.

Ritorna in voga

Il primo nome nel caso in cui saltasse Memphis Depay sembrerebbe poter essere quello di Arkadiusz Milik. L’ex Napoli e Ajax, attualmente al Marsiglia, potrebbe essere il profilo giusto per fare da vice a Dusan Vlahovic.

Con il club francese ci sarebbe già un principio di accordo, sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con un obbligo di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. Per il giocatore potrebbero bastare circa 3.5 milioni di euro di stipendio, ma si aspetta. I bianconeri, prima di affondare, sembrerebbero voler aspettare Depay.

Il calciatore olandese, nonostante gli infortuni, sembrerebbe essere il prescelto della dirigenza che vorrebbe chiudere il prima possibile per dare ad Allegri uno degli ultimi tasselli per completare la rosa bianconera. Il polacco piace, ma resta un’opzione di ripiego nel caso in cui dovesse saltare definitivamente la trattativa per il giocatore del Barcellona. Ipotesi, al momento, remota ma non da scartare.