Milik-Roma, Venerato: “15 milioni più Under non bastano”

Il centravanti accostato con insistenza ai giallorossi, ma l'offerta non soddisfa De Laurentiis

La Roma piomba su Arek Milik. Il centravanti in uscita dal Napoli è finito nel mirino dei giallorossi, che dovranno vedersela con la concorrenza della Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore, con cui è già stata trovata l’intesa contrattuale.

La società capitolina metterebbe sul piatto il cartellino di Cengiz Under più 15 milioni di euro, offerta che non convince del tutto il presidente De Laurentiis, come confermato dal noto esperto di mercato Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“La Roma è intenzionata a prendere Milik offrendo Under e 15 milioni. Non è la cifra giusta, perché il Napoli chiede 20 milioni insieme al turco. In tutto questo la Roma deve prima cedere Dzeko, ma soprattutto va convinto Milik che deve aprire ai giallorossi abbandonando l’idea Juventus”.

Gli uomini mercato giallorossi dovranno alzare la posta per trovare l’intesa con il club partenopeo, che preferirebbe cedere il giocatore ai giallorossi più che agli eterni rivali bianconeri.

Stando a quanto trapela da fonti vicine all’ambiente romanista, Milik potrebbe arrivare anche qualora Edin Dzeko restasse nella capitale. Il bosniaco è capitano, trascinatore e punto fermo della squadra di Fonseca, difficilmente la società lo lascerà partire.