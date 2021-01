Milik separato in casa con il Napoli: rifiutò la Fiorentina perché voleva solo la Juve

Ormai separato in casa con il Napoli, Arkadiusz Milik era uno di quelli che con buone probabilità avrebbe dovuto lasciare Castelvolturno già a gennaio. Le indiscrezioni sul suo conto non hanno mai smesso di imperversare ormai da quasi un anno. Da qualche settimana però, però, cominciano a farsi più insistenti per via della sua scadenza a giugno 2021.

Negli ultimi mesi era stato sui taccuini di varie squadre come la Juventus, la Roma e l’Inter. Ma anche dall’estero si erano fatti sentire l’Atlético Madrid e l’Olympique di Marsiglia di André Villas Boas. Poi però non se ne fece più nulla.

Intervistato dai microfono di Radio Kiss Kiss, ha parlato il noto giornalista sportivo della Rai Ciro Venerato in merito alla situazione del polacco. Stando a quanto da lui riportato, la rottura tra Milik e De Laurentiis è avvenuta per un preciso motivo: “Con De Laurentiis la rottura è arrivata proprio per la Juventus. Il giocatore aveva scelto i bianconeri perché riteneva il club piemontese più importante del Napoli. Il patron azzurro si è sentito tradito, visto che ci sono gli Europei, allora vuole togliersi lo sfizio.”

Un club che invece aveva fatto un’offerta importante quest’estate era la Fiorentina di Rocco Commisso che secondo il giornalista Rai era arrivata a offrire fino a 24 milioni di euro per Milik, ma il numero 99 azzurro aveva rifiutato la viola perché voleva solo la Juventus.

Una ricucitura sembra ormai improbabile, così come la possibilità di cederlo ora a gennaio e recuperare qualche milione di euro: lo scenario sembra essere quello di rimanere in tribuna fino a giugno per poi andare a Torino alla corte di Pirlo a parametro zero.