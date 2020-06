Milik si promette alla Juve, Giuntoli: “Andremo avanti con o senza di lui”

Sarà probabilmente lontano dal San Paolo il futuro di Arek Milik. Il centravanti polacco è in scadenza di contratto nel 2021, ma al momento il rinnovo sembra distante, soprattutto dopo l’interesse manifestato dalla Juventus, alla ricerca di un nuovo attaccante in virtù della probabile partenza di Gonzalo Higuain.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, ai microfoni di Sky Sport ha affrontato la questione Milik, confermando l’ipotesi cessione qualora il giocatore non rinnovasse con i partenopei:

“La nostra volontà è quella di rinnovare il suo contratto, stiamo parlando con i suoi agenti e presto arriveremo a una quadra, in un senso o nell’altro. Parliamo di un ragazzo giovane che potrebbe avere mercato, se non rinnoverà lo metteremo in vendita. Per restare serve la giusta testa, altrimenti meglio che vada. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik”.

Stando a quanto riporta stamani Rai Sport, il polacco avrebbe ormai raggiunto l’intesa contrattuale con la Juventus. Il giocatore si è promesso ai bianconeri, ora chiamati a convincere il Napoli a liberarsi dell’attaccante a cifre abbordabili.

La trattativa sarà tutt’altro che semplice in virtù della rivalità tra i due club e delle alte richieste del presidente De Laurentiis, che valuterebbe il cartellino del giocatore sui 50 milioni di euro.