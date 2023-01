Milinkovic-Savic, addio alla Lazio: non rinnova?

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe non rinnovare con la Lazio e salutare a fine stagione. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2024

La Lazio sta continuando a trattare il rinnovo di contratto di Sergej Milinkovic-Savic, che al momento sembra molto difficile. Il calciatore serbo sembra essere lusingato dalle avances della Juventus, che in estate potrebbe provare a prelevarlo in anticipo dai biancocelesti.

Il centrocampista intriga anche all’estero, ma per ora sembra ci sia da parte sua la volontà di trasferirsi in bianconero. Il calciatore avrebbe già un accordo con i bianconeri, che vorrebbero rinforzare il proprio centrocampo.

Lotito fa chiarezza

Ad inizio dicembre Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio giocatore, aprendo ad una eventuale cessione. Ecco cosa ha detto il patron biancoceleste: “I contratti si fanno quando scadono. Dal punto di vista tecnico abbiamo interesse a rinnovare perché è un grande giocatore e un grande uomo, mi auguro che altrettanta valutazione la faccia il calciatore. Appuntamento in agenda? Che stiamo facendo calciomercato?!? Nella vita tutto ciò che ha inizio ha fine, a partire dalla vita stessa. Milinkovic è un giocatore su cui la Lazio punta, è un valore aggiunto. Quello che manca sono i presidenti, non abbiamo problemi a trovare calciatori o allenatori. Gli italiani rimasti sono pochi, che lo fanno con dedizione. Il denaro non è tutto nella vita, contano le idee”.

Possibilità, dunque, per il trasferimento del serbo che aumentano. Il calciatore per ora è concentrato sulla stagione in corso, dunque bisognerà aspettare per capire. La Juventus però è già proiettata al prenderlo, sperando che non arrivi prima qualche altra squadra.