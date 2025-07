Conte spinge per il portiere: ecco chi può arrivare

Nei radar azzurri ormai da tanto tempo, il serbo Vanja Milinkovic-Savic può tornare ad essere un obiettivo concreto dei partenopei: da superare lo scoglio granata. L’operazione si potrebbe attuare in sinergia con la trattativa che porterà Cyril Ngonge al Torino

Milinkovic-Savic al Napoli, la pista si infiamma

Nonostante sembrava fosse quasi tramontata, la pista che porterebbe Vanja Milinkovic-Savic al Napoli potrebbe improvvisamente riaprirsi. I partenoopei vogliono un secondo portiere e l’estremo difensore del Torino potrebbe essere il profilo giusto. La trattativa potrebbe slegarsi da quella per Ngonge, ma comunque i dialoghi starebbero continuando di pari passo.

Sia per età che per capacità, Antonio Conte lo ritiene uno dei portieri migliori del panorama italiano e starebbe spingendo per averlo con sè. Il problema? Alex Meret potrebbe trovare parecchia competizione, come ai tempi di Ospina o del più recente Scuffet, e ritrovarsi a rivalutare la permanenza a Napoli.

Accordo con il giocatore

Come raccontato da Nicolò Schira, c’è già un accordo con il calciatore: “Antonio Conte vuole Vanja Milinkovic Savic al Napoli. Conte spinge per avere dal Torino il portiere serbo, che ha dato la sua disponibilità al Napoli con un contratto fino al 2029 (ingaggio da 1,7 milioni di euro all’anno)“. Una trattativa, dunque, ben impostata e con il portiere che potrebbe presto essere ufficializzato.