Milinkovic-Savic alla Juventus attraverso una clausola?

Milinkovic-Savic sta parlando con la Lazio per provare a rinnovare il proprio cartellino, con l’inserimento di una clausola rescissoria

La Juventus sembra essere ancora attenta sulla corsa per il centrocampista serbo della Lazio. Sergej Milinkovic-Savic e i biancocelesti starebbero trattando il rinnovo di contratto, con il calciatore ancora intrigato dall’ipotesi bianconera.

La trattativa procede spedita, con il centrocampista e il suo entourage che starebbero spingendo per l’inserimento di una clausola rescissoria bassa per favorire un’eventuale cessione. Nel caso in cui non venga inserita si potrebbe finire in rottura tra le due parti, anche se appare complicato.

Juventus alla porta

I bianconeri continuano ad osservare la situazione per la prossima estate. Con Paul Pogba che non offre garanzie fisiche e un centrocampo che non ingrana particolarmente si potrebbe tornare nuovamente sul serbo, specialmente a fronte di una clausola rescissoria vantaggiosa.

Il calciatore serbo non ha mai nascosto il proprio gradimento per il bianconero, con i suoi agenti che hanno confermato come la Juventus gradisca il profilo del serbo. Kezman dichiarò addirittura che il calciatore potesse finire in bianconero già da quest’estate. Solo che poi i bianconerisi sono ritrovati senza soldi per poter effettuare l’operazione.

Ora la prossima estate potrebbe essere quella giusta, con Lotito che potrebbe avere le mani legate nel caso in cui il giocatore decidesse di non rinnovare il proprio contratto. La scadenza è fissata al 2024 e con un solo anno rimanente quest’estate Lotito potrebbe ritrovarsi con una bella gatta da pelare. Se quest’anno ha chiesto 70 milioni l’anno prossimo potrebbe chiederne molti meno.