Milinkovic-Savic, attenta Juventus: si inserisce il Newcastle

Il Newcastle United ha intenzione di puntare al trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic in estate. Ma la Lazio ha fissato un incontro con Matej Kezman per la definizione del suo contratto

È quanto riporta Calciomercato, secondo cui il direttore sportivo della Lazio Igli Tare incontrerà Kezman, l’agente di Milinkovic-Savic, entro la fine di febbraio. I biancocelesti sono ansiosi di discutere il suo nuovo accordo, visto che l’attuale contratto del centrocampista scade nel giugno 2024.

Milinkovic-Savic ha già promesso alla Lazio che non lascerà lo Stadio Olimpico gratuitamente il prossimo anno. Ma Tare ammette in privato che senza un nuovo contratto, la squadra di Serie A farà fatica a vendere il 27enne per 50-60 milioni di euro in estate.

Anche le pretendenti al trasferimento di Milinkovic-Savic si stanno riducendo, con la Juventus che si è tirata indietro di fronte ai problemi fuori dal campo. La società torinese apprezza il serbo. Ma non possono più puntare alla sua firma dopo una campagna di sei gol e otto assist in questa stagione.

Il Newcastle, però, è molto interessato a un trasferimento di Milinkovic-Savic e ha già avuto colloqui con l’agente della stella della Lazio. I dirigenti dei Toon hanno parlato più volte con Kezman, mentre i Magpies stanno preparando i piani per un blitz allo Stadio Olimpico al termine della campagna acquisti.

Un possibile trasferimento al St James’ Park per il serbo era nel mirino della Roma nei saldi di gennaio. Il Messaggero, tramite TuttoMercatoWEB, ha riportato che il Newcastle era disposto a pagare alla Lazio 60 milioni di euro per il trasferimento di Milinkovic-Savic. Ma il trasferimento a Tyneside non si sarebbe concretizzato.

Anche se i Toon avrebbero dato alla stella di Lleida, nata in Spagna, un bonus di 12 milioni di euro per la firma. Avrebbe potuto guadagnare fino a 10 milioni di euro all’anno anche come membro della squadra di Eddie Howe. Ma Giulio Cardone ha dichiarato di essere aperto a un trasferimento all’Arsenal a gennaio.

Anche l’Arsenal ha parlato con Kezman per discutere di un trasferimento a metà stagione dalla Lazio all’Inghilterra per Milinkovic-Savic, secondo il Corriere dello Sport. Tuttavia, Milinkovic-Savic resterebbe all’Olimpico, dove il centrocampista è una presenza fondamentale per il tecnico Maurizio Sarri e il vice-capitano del club.